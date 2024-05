Agrigento, il Comando provinciale carabinieri apre le porte della caserma alle scuole

promozione della legalità

Giornata intensa per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte

La caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha aperto le porte agli studenti dell’Istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la cultura della legalità. Una giornata intensa, organizzata al termine di un ciclo di incontri in cui sono stati affrontati importanti temi tra i quali il bullismo e l’uso consapevole dei social network, che ha dato la possibilità ai giovani studenti di poter conoscere più da vicino i diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri, in particolare il Nucleo Operativo e Radiomobile, il Reparto Biodiversità dei Carabinieri forestali di Reggio Calabria e del Nucleo Cinofili di Palermo.

I piccoli e attenti visitatori, accompagnati dai loro insegnanti, hanno seguito le spiegazioni ponendo molte domande e hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano l’equipaggiamento della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile, di salire sulle autoradio e sulle moto in dotazione, di ascoltare in diretta le comunicazioni con la Centrale Operativa, nonché di scoprire le apparecchiature radio utilizzate per svolgere il delicato lavoro di coordinamento e supporto alle pattuglie esterne e di risposta al cittadino attraverso il numero unico di emergenza “112”. Tra un’attività e l’altra hanno conosciuto e accarezzato Blade, il cane del Nucleo Cinofili di Palermo ed esplorato le attività svolte dai Carabinieri della Biodiversità che si occupa di tutelare la natura.