Agrigento, il Comitato di Cannatello segnala perdite idriche

la protesta

Cannatello, perdite idriche mettono a rischio la pubblica incolumità. Il Comitato di quartiere diffida gli organi preposti e annuncia: «Coinvolgeremo la stampa nazionale qualora non arrivino risposte tempestive». A finire sotto accusa è la rete idrica che interessa le vie dei Fiumi, Cavaleri Magazzeni, Papillon e viale dei Giardini: «Nonostante la segnalazione inoltrata ad Aica il 2 giugno scorso e un successivo intervento rivelatosi del tutto inefficace – afferma il coordinatore del Comitato, Giovanni Alba – la situazione è peggiorata. Alcuni tratti stradali si sono trasformati in canali d’acqua creando condizioni di pericolosità per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti».

I componenti del Comitato hanno anche prodotto dei video poi inviati al sindaco Miccichè, al Comune, al comandante della Polizia locale e alla Prefettura: «In via Papillon – prosegue Alba – l’acqua corre copiosa lungo la carreggiata rendendo il transito altamente pericoloso». E non è tutto: «All’incrocio tra via Cavaleri Magazzeni e via dei Fiumi – dettaglia – un’altra importante perdita idrica ininterrotta rende la sede stradale scivolosa e insicura. Situazione, questa, che ha già provocato diversi incidenti stradali con ribaltamento dei veicoli».