Agrigento, il Comune taglia i fondi per gli alunni disabili: il sit in davanti il Municipio

il caso

La manifestazione di protesta promossa dalle associazioni dopo i tagli per l'anno scolastico 24/25

Un centinaio di persone hanno partecipato al sit in davanti il Municipio di Agrigento per protestare contro la rilevante riduzione delle ore di assistenza all’autonomia e dalla comunicazione decisa dal Comune di Agrigento per l’anno scolastico 2024/25. Le associazioni hanno denunciato le possibili ricadute negative a livello educativo ed esistenziale ai danni degli alunni con disabilità e hanno chiesto all’Amministrazione di tornare sui propri passi perché il servizio di assistenza all’autononomia e alla comunicazione alle persone con disabilità (che è un servizio obbligatorio) e non considerarlo in maniera puramente economicista. Il sit è stato organizzato dalla rete di associazioni di genitori di alunni e studenti con disabilità ed operatori e in particolare le associazione “A Modo Tuo”, “Camminando Insieme” e Asacom.

