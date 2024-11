Agrigento, il “Don Giovanni” di Mozart apre la stagione concertistica del Teatro Pirandello

Cultura & Società

Il 16 novembre alle 21:00, il Teatro Pirandello di Agrigento inaugurerà la stagione concertistica 2024-2025 con il celebre “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo spettacolo, nato dalla collaborazione con il Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, vedrà protagonisti cast, orchestra e coro del Conservatorio stesso, sotto la direzione del maestro Sergio Alapont.

La mise en espace sarà curata da Stefania Bonfadelli, con Leonardo Catalonatto e Alberto Maniaci rispettivamente nel ruolo di maestro collaboratore e maestro del coro. Il cast comprende interpreti di alto livello, tra cui Filberto Brúno nel ruolo di Don Giovanni, Martina Mazzola come Donna Anna e Chuhao Zheng nei panni di Masetto, per una serata che promette di regalare grandi emozioni al pubblico.

Per gli amanti della musica e della lirica, il Teatro Pirandello ha lanciato la campagna abbonamenti per i sette spettacoli in programma, con diverse opzioni per favorire la partecipazione del pubblico. Il biglietto singolo costa 15 euro, con una riduzione a 10 euro per gli studenti, mentre l’abbonamento all’intera stagione è disponibile a 90 euro. I biglietti, esclusi quelli ridotti per studenti, sono acquistabili sia online tramite la biglietteria digitale del teatro che presso il botteghino.