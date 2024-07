Agrigento, il Polo universitario punta a istituire un corso di laurea a Sciacca

istruzione

Il Polo Universitario Territoriale di Agrigento vuole istituire nuovi corsi di laurea in alcune aree rappresentative del territorio provinciale. Ne ha parlato il presidente Giovanni Francesco Tuzzolino nel corso di un incontro che si è svolto a Sciacca organizzato dall’assessore comunale al Turismo Francesco Dimino e dall’assessore ai Beni Archeologici, Storici e Monumentali Agnese Sinagra.All’iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni di Menfi e Sambuca di Sicilia, le associazioni turistiche e numerosi giovani studenti universitari.

L’obiettivo è quello di promuovere la nascita di una sede universitaria a Sciacca, gettando le basi per l’attivazione di un corso di laurea che andrebbe a migliorare l’offerta formativa in generale, creare nuove opportunità e prospettive per i giovani e l’intera comunità saccense, innescare risvolti positivi sul tessuto sociale, culturale ed economico della città.