Agrigento, il prefetto Caccamo fa visita ai carabinieri del Comando provinciale

Questa mattina, il prefetto Salvatore Caccamo ha fatto visita al Comando provinciale carabinieri, dove è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Nicola De Tullio e da una rappresentanza degli ufficiali e dei militari dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri che operano nella provincia, tra i quali Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, Nucleo Operativo Ecologico, Sezione Anticrimine e Centro Anticrimine Natura. Il prefetto Caccamo ha espresso parole di apprezzamento, ringraziando l’Arma per le attività svolte sul territorio, per il contributo offerto dall’Istituzione nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate, operanti sempre con dedizione e alto senso dello Stato. Al termine dell’incontro, il prefetto ha scritto un proprio pensiero sul libro d’onore all’interno dell’ufficio del comandante provinciale.

