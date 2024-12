Agrigento, il prefetto Caccamo incontra i sindaci

prefettura

Durante la riunione, i sindaci hanno avuto modo di esporre le principali criticità che interessano i rispettivi Comuni, con particolare riferimento a temi di rilevanza sociale, economica e infrastrutturale

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha presieduto una riunione alla quale hanno partecipato tutti i sindaci dei Comuni della provincia. L’incontro, fortemente voluto dal prefetto, è stato un’importante occasione di conoscenza e di dialogo con i primi cittadini delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione costante tra la Prefettura e i Comuni del territorio.Durante la riunione, i sindaci hanno avuto modo di esporre le principali criticità che interessano i rispettivi Comuni, con particolare riferimento a temi di rilevanza sociale, economica e infrastrutturale. Il prefetto Caccamo ha manifestato piena disponibilità all’ascolto, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico per individuare soluzioni concrete e pianificare un’azione coordinata da parte della Prefettura.

I temi trattati hanno riguardato principalmente la crisi idrica in ordine alla quale il prefetto ha rassicurato che verranno, sin dai prossimi giorni, calendarizzati appositi incontri tra Siciliacque, Aica e Regione ed i sindaci dei Comuni ricadenti nella medesima area geografica al fine di sviluppare un’azione programmatica di interventi per ciascuna ambito territoriale. Ed inoltre, l’incontro ha costituito l’occasione per sottolineare il ruolo cruciale dei sindaci nell’assicurare obiettivi sostenibili e inclusivi nell’ambito del rilevante evento di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.