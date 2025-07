Agrigento, il rintocco delle campane della Cattedrale per invocare la pace a Gaza

l'iniziativa

L'iniziativa dell'arcivescovo Alessandro Damiano

La campane della Cattedrale di Agrigento e di tutte le chiese della città hanno suonato alle 22 per esrpimere solidarietà al popolo palestinese e per pregare per la pace a Gaza. L’iniziativa dell’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, era stata annunciata con un messaggio inviato alla Chiesa agrigentina per «intensificare la preghiera per la pace e di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi per rompere il silenzio sul dramma di Gaza».

