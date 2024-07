Agrigento, il sindaco Miccichè guadagna consensi e sale al 37° posto della classifica nazionale

sondaggi

Il dato emerge da Governace poll 2024, l’indagine della Noto sondaggi commissionata dal quotidiano economico Il Sole 24 ore

Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, guadagna posizioni e nella classifica di gradimento dei primi cittadini delle città capoluogo d’Italia sale dal 50° posto al 37° con un gradimento del 54,5%. È questo il dato che emerge da Governace poll 2024, l’indagine della Noto sondaggi commissionata dal quotidiano economico Il Sole 24 ore. Il campione di 600 intervistati, disaggregati per sesso ed età hanno risposto alla domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. Il sondaggio è stato effettuato dal 3 maggio al 5 luglio 2024.