Agrigento, il Tar accoglie i ricorsi di due laboratori di radiologia contro la Regione

Tribunale amministrativo regionale

Le due strutture di Palma di Montechiaro e Aragona non avevano ottenuto l'accreditamento dall’assessorato regionale alla Salute

I giudici del Tar di Palermo hanno accolto i ricorsi presentati da due strutture radiologiche di Palma di Montechiaro e Aragona che non avevano ottenuto l’accreditamento dall’assessorato regionale alla Salute. Contro il provvedimento della Regione i titolari delle strutture, assistiti dall’avvocato Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno presentato ricorso ai giudici amministrativi. Nel ricorso è stato sottolineato che i provvedimenti impugnati erano in contrasto con gli atti regionali di programmazione dai quali si desumeva la necessità di un incremento del fabbisogno assistenziale e che il diniego dell’assessorato non era giustificato dal rispetto del tetto massimo di spesa.