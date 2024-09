Agrigento, l’arcivescovo: “Basta naufragi di migranti e morti in mare”

l'appello

Solo in quest’anno si calcolano oltre 1.000 morti nel Mediterraneo

«Mentre si avvicina la data del 3 ottobre, in cui si farà memoria non solo delle vittime di quel tragico evento del 2013, ma di tutte le vittime del mare il cui numero è ormai impossibile da definire, una nuova tragedia trova spazio fra le righe dei notiziari italiani: l’ennesimo naufragio con altre 21 vittime, fra cui alcuni bambini. Solo in quest’anno si calcolano oltre 1.000 morti nel Mediterraneo, un numero impressionante di vite spezzate che potrebbe essere molto più elevato, stando a quanto ci riferiscono i nostri osservatori che, dalla Tunisia, hanno visto partire centinaia di barchini in lamiera affondati prima di arrivare all’orizzonte». Lo dice l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, all’indomani del naufragio in acque libiche a seguito del quale sono stati salvati soltanto 7 siriani.