Agrigento, la denuncia di Mareamico: «In mare 12 milioni di metri cubi d’acqua pulita ogni anno»

Si gettano in mare circa 12 milioni di metri cubi di acqua pulita l’anno, provenienti dai depuratori di Sciacca, Ribera e Licata. A segnalarlo, in una lettera al presidente della Regione Renato Schifani, l’associazione Mareamico di Agrigento in riferimento al comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica Agrigento 3. «Storicamente – dice il responsabile dell’associazione ambientalista Claudio Lombardo – la provincia di Agrigento è la più assetata d’Italia, sia per gli usi civici che per le campagne. Ma mentre si cercano fonti alternative, si disperdono risorse idriche che potrebbero essere utilizzabili: un fatto gravissimo ed inspiegabile».