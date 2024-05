Agrigento, la rotatoria di Cannatello intitolata ai Maestri del Lavoro

viabilità

La cerimonia di intitolazione è avvenuta è avvenuta questa mattina alla presenza del prefetto Filippo Romano

È stata intitolata ufficialmente ai “Maestri del lavoro” la rotatoria di contrada Cannatello che mette in collegamento tra loro, Via Cavaleri Magazzeni, Viale Cannatello, via Farag, via Lago Pergusa e via Ferdinando Magellano all’estrema periferia della città dei templi. La cerimonia di intitolazione è avvenuta alla presenza del prefetto, Filippo Romano, del sindaco, Franco Miccichè e del console provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro, Giuseppe Migliore con la benedizione del parroco della chiesa di San Gregorio. Per l’occasione la rotatoria è stata ri-sistemata e al più presto verranno collocate le paline stradali indicanti la nuova denominazione dell’incrocio. L’iter burocratico per l’intitolazione della rotatoria ha avuto una durata di sette anni. Era stato l’ex console provinciale, Franco Messina, molti anni fa, infatti, a presentare richiesta in tal senso all’amministrazione comunale di Agrigento per riuscire ad ottenere l’intitolazione. Per la cronaca, una rotatoria simile, sempre dedicata ai Maestri del Lavoro, esiste ormai da tempo, nel territorio del Comune di Porto Empedocle, tra l’entrata del porto e l’area che comprende la caserma dei Carabinieri e lo stabilimento Moncada.