Agrigento, l’acceleratore lineare obsoleto mette a rischio le radioterapie per i malati oncologici. Lala (Iv): «Intervenga la Regione»

il caso

La denuncia di un paziente sui social raccolta dalla presidente provinciale di Italia Viva

Problemi per la radioterapia ad Agrigento. Nel presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” è infatti attivo un solo acceleratore lineare, installato nel 2016 e sottoposto a un aggiornamento tecnologico nel 2024, ma soggetto a guasti frequenti che causano interruzioni nelle terapie. La continuità del trattamento radioterapico è essenziale – ha denunciato un paziente sui social – ogni pausa prolungata compromette l’efficacia delle cure, rischiando di favorire la ripresa della crescita tumorale e mettendo a rischio i risultati clinici.

«Un acceleratore lineare ha una vita media di 8-10 anni e, superata questa soglia, diventa inevitabilmente meno affidabile. Affidare la cura oncologica di un’intera provincia a una sola macchina in età avanzata significa mettere a repentaglio il diritto alla salute dei pazienti. Nonostante fondi regionali destinati ad altri interventi sanitari o privati, nessun investimento è stato finora previsto per un nuovo acceleratore lineare ad Agrigento, strumento indispensabile per garantire terapie continue e sicure alla popolazione».