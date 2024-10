Agrigento, l’associazione Kore onlus al fianco delle persone affette da neoplasie

volontariato

Nei giorni scorsi è tornata in campo aderendo all’Eco Village Fest

L’obiettivo è sempre quello di promuovere il benessere e la qualità della vita dei pazienti oncologici fin dalla prima diagnosi della patologia. Dopo un periodo di stasi, dettato da esigenze di miglioramento dell’assetto associativo, l’associazione Kore onlus torna a fianco delle persone affette da neoplasie alle quali offre supporto in ambito estetico e primo approccio psicologico, senza escludere laboratori creativi. Nei giorni scorsi, e non a caso, Liliana Buscarino, presidente di Kore onlus, è voluta tornare in campo aderendo all’Eco Village Fest con una motivazione ben precisa: “Studi scientifici – afferma Liliana Buscarino che oltre a essere presidente di Kore onlus è specializzata in Estetica applicata in Medicina oncologica – dimostrano che molte cause di tumori sono determinate dall’inquinamento in tutte le sue forme. E non possiamo parlare di inquinamento senza collegarlo all’ambiente che, ora più che mai, necessita di rispetto e salvaguardia. Ciò anche in considerazione dell’impatto che ha l’inquinamento sull’ambiente e, di conseguenza, sulla salute delle persone”.

L’associazione Kore onlus nasce nel settembre 2017 grazie alla volontà di sei donne e subito dopo registra il partenariato di diversi attori che hanno contribuito, ciascuno nel proprio settore, ad arricchire la rete di servizi a vantaggio dei pazienti oncologici.