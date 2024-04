Nelle settimane in cui incombe forte la preoccupazione per un’emergenza idrica che rischia, se gli invasi rimarranno vuoti, di diventare drammatica nei mesi estivi, e con un riduzione del 30 per cento ed anche di più della fornitura idrica, gli agrigentini si chiedono con più insistenza rispetto al passato come sia possibile che a causa delle perdite idriche in tutta la provincia si perda oltre il 50 per cento dell’acqua.A quasi tre anni dall’inizio della sua attività, l’azienda consortile pubblica non è riuscita a realizzare quel processo di efficientamento delle reti che era tra i primi obiettivi. Oggi sul capo della popolazione agrigentina incombe una emergenza con prospettive drammatiche se nelle prossime settimane non ci saranno precipitazioni piovose.

Gli organi addetti al servizio idrico, l’organo di governo Ati e l’ente di gestione Aica, sono stati costretti ad intervenire con misure di riduzione della fornitura. Un atto dovuto dopo la comunicazione di Siciliacque sul ridimensionamento dei prelievi dagli invasi Fanaco, Leone e Ancipa, che incidono dunque sui Comuni agrigentini alimentati dagli acquedotti gestiti da Siciliacque, quindi sistema Fanaco, Gela – Aragona e Favara di Burgio.

Il Consiglio direttivo dell’l’Assemblea territoriale idrica di Agrigento si è riunito venerdì scorso, l’assemblea dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini si riunirà martedì prossimo. All’ordine del giorno proprio lo stato di emergenza, già dichiarato dagli organismi regionali per la grave crisi nel settore idrico potabile nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. L’Ati, presieduta dal sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, ha discusso delle misure di riduzione da parte di Siciliacque che hanno costretto Aica è stata costretta a diminuire l’erogazione alle utenze. Ed a fronte di un riesame delle misure già preventivate per mitigare l’impatto della crisi idrica, nell’immediato non può fare altro che invitare gli agrigentini a non sprecare acqua. Nei prossimi giorni verrà attivata una campagna di sensibilizzazione rivolti agli utenti per un utilizzo oculato della risorsa idrica.

«Poiché gli eventi di crisi idrica ricorrono e ricorreranno con maggiore frequenza – dice il presidente di Ati Mimmo Gueli – solleciteremo alla Regione Siciliana non solo il finanziamento degli interventi previsti, ma anche di dotare l’ambito territoriale ottimale agrigentino, la cui popolazione è insediata in gran parte lungo la fascia costiera, di impianti di dissalazione da utilizzare prevalentemente nei casi di emergenza».L’Ati proporrà anche la riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle e la valutazione della fattibilità di un impianto di dissalazione in prossimità di Palma di Montechiaro dove sono già presenti opere utilizzabili per l’accumulo e l’adduzione.

Ci sono poi le cose da fare a breve e a medio termine, oltre al piano di interventi finalizzati all’efficientamento e al potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico e delle relative condotte di adduzione, già trasmesso nel febbraio scorso al Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, per un importo complessivo di 77.500.000 euro dal Fondo di sviluppo e coesione 2021 – 2027. Gli interventi a breve termine discussi nel corso della riunione Ati sono i seguenti: manutenzione straordinaria del pozzo P3 del campo Pozzi Grattavoli nel territorio di Sciacca, che consentirebbe di disporre di circa 50 l/s di acqua da immettere nell’acquedotto Favara di Burgio e servizio di Sciacca e dei comuni della fascia costiera, dette risorse idriche si aggiungerebbero a quelle da emungere dal pozzo in corso di realizzazione da parte di Siciliacque a Caltabellotta, stimate in 75 l/s, e da immettere nell’acquedotto stesso; messa in esercizio dei pozzi esistenti in contrada Rocca di Trono a servizio di Lucca Sicula, che contribuirebbero ad alimentare il Comune stesso e di ridurre la portata prelevata dall’acquedotto Favara di Burgio di 8 l/s; potenziamento delle sorgenti “Chirumbo” a servizio di Casteltermini, che contribuirebbero di ridurre il prelievo dal Fanaco di 8 l/s; realizzazione del pozzo “Monnafarina”, di portata presunta 50 l/s, da utilizzare per l’alimentazione dei comuni serviti dal Fanaco, attraverso l’acquedotto Voltano.