Agrigento, libri e cinema in piazza Ravanusella

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 19, sono per il 4, 7, 13 e 21 agosto

L’associazione “Gli Impersuasi” annuncia quattro eventi dedicati agli amanti della cultura e del cinema, in collaborazione con la casa editrice “VGS Libri”. Presso lo Scaro Café di Agrigento, in piazza Ravanusella, saranno presentati quattro romanzi insieme ai rispettivi autori a cui seguirà la proiezione di altrettanti film. Il 4 agosto è prevista la presentazione del libro “I sepolti vivi” di Giacomo La Russa e la proiezione del film “Il cammino della speranza” di Pietro Germi. Il 7 agosto sarà dedicato al libro “Il senso della bellezza” di Davide Mauro e alla proiezione di “Midnight in Paris” di Woody Allen. Il 13 agosto sarà la volta de “I bambini della Palestina” di Mahmoud Suboh e del film “Valzer con Bashir”. In questo caso, l’autore del libro, scomparso recentemente, sarà sostituito dalla figlia, Amirah Suboh, che ne ha curato le illustrazioni. Durante l’ultima serata, il 21 agosto, verrà presentato il libro “Diario di un cancelliere: il delitto del Viale” di Aurora Augello, a cui seguirà la proiezione del film “A ciascuno il suo” di Elio Petri.Gli eventi avranno inizio alle 19 e saranno tutti gratuiti.

