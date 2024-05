Agrigento, Lions Club Valle dei Templi: seconda edizione del Premio per la creatività nelle arti e nell’impegno sociale

cultura & società

L'evento si terrà sabato 25 maggio, alle 10, allo Spazio Temenos di via Pirandello

Accade per la seconda volta. Un premio per la creatività nelle arti e nell’impegno sociale. Il Lions Club Valle dei Templi, presieduto da Gioacchino Cimino, sabato 25 maggio, alle 10, presso lo Spazio Temenos in via Pirandello 1 ad Agrigento, celebrerà la seconda edizione del riconoscimento dedicato a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nelle arti e Imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale. Il presidente Cimino ha messo al lavoro una commissione, presieduta dal past presidente Francesco Pira e composta dai soci: Gaestano Salemi, Susy Iacona, Daniela Capitano e Luciano Carrubba che hanno valutato le candidature e decretato le vincitrici e i vincitori della seconda edizione.

Sezione Musica: Salvatore Matteliano, Emanuele Geraci, Giovanni Sferrazza. Sezione Impegno Sociale: Giuseppe Raffa, Ignazio Condello, Annamaria Putortì e Barbara Capucci. Sezione Scrittura e Pittura: Margherita Biondo; e Fabio Zarbo. Sezione Poesia: Penelope Agata Zumbo. Sezione Sport: Riccardo Terrazzino. Sezione Young: Lara Simone.

L’evento, come lo scorso anno, sarà presentato dal past presidente del Club, Francesco Pira, insieme ai due soci Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Tutta la videografica è stata preparate da Gaetano Salemi primo vicepresidente del Club. Le motivazioni e I profili dei vincitori saranno resi noti nel corso dell’evento di premiazione.