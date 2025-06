Agrigento, Lorenzo Rosso presenta “La mia Vigàta – con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano”

Cultura & Società

Un critico definì la Vigàta di Andrea Camilleri, “il paese più inventato della Sicilia più vera”, ma questa definizione venne corretta dallo stesso scrittore agrigentino in “un paese, in parte vero, della Sicilia più inventata”. Si parlerà della Vigàta letteraria e del celebre autore del commissario Montalbano e di tanti altri libri di successo internazionale nel corso della presentazione del nuovo volume del giornalista Lorenzo Rosso, “La mia Vigàta – con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano” (Vgs Libri).

La nuova pubblicazione di Rosso verrà presentata, per la prima volta ad Agrigento, domani sera, con inizio alle 18:30, per iniziativa della Segreteria provinciale di Agrigento dell’Associazione Siciliana della Stampa – il sindacato unitario dei giornalisti – in collaborazione con il Museo diocesano e con il settimanale cattolico l’Amico del Popolo, presso “il giardino del vescovo” di via Duomo.