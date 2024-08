Agrigento, manca il personale: cimitero chiuso (anche per i prossimi giorni)

Il caso

La denuncia di un utente

Brutta sorpresa al cimitero di Bonamorone. Diversi cittadini che si sono recati oggi al camposanto hanno trovato un cartello che avvisava della chiusura anche per un calendario di altri giorni. «Ho chiesto all’unico impiegato presente – ha raccontato un cittadino – e mi ha detto che si trattava di motivi tecnici. Al che alla mia domanda se fosse per un problema d’acqua, mi ha detto che è per la mancanza del personale perché nessuno vuole andare a lavorare al cimitero».

