Agrigento, martedì e mercoledì appuntamento al Teatro Pirandello con Francesco Pannofino

“Chi è io?” è una commedia brillante e surreale, che si sviluppa sul confine tra realtà e fantasia

Domani alle ore 21, e in replica mercoledì alle 17:30, arriva al Teatro Pirandello lo spettacolo “Chi è io?”, scritto e diretto da Alessandro Longoni. In scena Francesco Pannofino, Eleonora Ivone, Emanuela Rossi e Andrea Pannofino. “Chi è io?” è una commedia brillante e surreale, che si sviluppa sul confine tra realtà e fantasia. Al centro c’è Leo Mayer, un intellettuale critico e ironico, trascinato nel mondo di un caotico show televisivo, dove tutto si mescola: pazienti con difficoltà psichiche, conduttori vestiti di paillettes e momenti della sua vita reale. Tra sogni, emozioni e riflessioni profonde, lo spettacolo affronta domande universali: Chi siamo? Cosa conta davvero nella vita? Amore e perdono sembrano le risposte, in un vortice di ironia e intensità che conquista il pubblico.

