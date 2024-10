Agrigento, Mary Cimino medaglia d’oro al Trofeo Coni di tiro a segno

sport

La neo campionessa ha gareggiato nella specialità pistola a 10 metri ad aria compressa

L’agrigentina Mary Cimino, 14 anni, tesserata con la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Agrigento, ha vinto la medaglia d’oro alla IX edizione Trofeo Coni che si svolta al Pala Arcidiacono di Catania. La neo campionessa ha gareggiato nella specialità pistola a 10 metri ad aria compressa classificandosi prima davanti ai tiratori di Toscana e Abruzzo. Grande soddisfazione ha manifestato Angelo Mauro, dirigente della sezione del Tiro a Segno di Agrigento, tiratore agonista in attività e tecnico qualificato di pistola UITS-ISSF.

“Vincere la medaglia d’oro al Trofeo Coni – dice Mauro – ci dà contezza dell`importante lavoro svolto in sezione. Mary ha dimostrato a tutta l’Italia l’alto livello tecnico raggiunto. Questo successo la iscrive di diritto all’albo indelebile della storia dello sport italiano”.