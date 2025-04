“Agrigento Minore, le Edicole Sacre”, si presenta la riedizione del libro di Settimio Biondi

cultura & società

L'appuntamento è per lunedì 14, alle 17:30 nella Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento. Sarà presenta l'autore

Sarà presentato lunedì 14 alle 17.30 nella Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento la riedizione del libro “Agrigento Minore, le Edicole Sacre” dello storico agrigentino Settimio Biondi. Il testo, edito per Medinova nel contesto di un progetto di ripubblicazione delle opere di Biondi in collaborazione con il Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, venne dato alle stampe per la prima volta nel 1985 e costituisce una importante testimonianza di un patrimonio artistico appunto ritenuto “minore” cheil libro mirava a preservare dall’oblio. Le foto a corredo sono di Angelo Pitrone e, pur risalenti a 40 anni fa, costituiscono una preziosa iconografia storica con valore documentario e comparativo. Dopo i saluti istituzionali del direttore del Parco Roberto Sciarratta e del sindaco di Agrigento Franco Micciché si registreranno gli interventi di Calogero Sodano, già sindaco di Agrigento, Antonio Liotta, editore di Medinova, Adele Falcetta, presidente di Italia Nostra – sezione di Agrigento e Cristiana Iacono, co-curatrice della collana “SettimioBiondiOpere”. Sarà presente l’autore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA