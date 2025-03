Agrigento, nasce il vino di Punta Bianca

cultura & società

Tra sole, mare e terre generose, è nata un'azienda che in pochi anni ha saputo trasformare la tradizione vinicola siciliana in un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale

Il suggestivo tratto di costa di Punta Bianca, oltre che riserva naturale, offre anche una vasta area di terreni e colline coltivate a vigneti. Ed è proprio in questa area che è nata un’eccellenza vinicola siciliana che sta conquistando il mondo. Tra sole, mare e terre generose, è nato “Campisidrasi”, una azienda che in pochi anni ha saputo trasformare la tradizione vinicola siciliana in un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Alla guida di questa realtà ci sono i fratelli Carlino, custodi di un’eredità fatta di passione, dedizione e amore per la propria terra, un luogo ricco di storia e cultura. Un viaggio tra tradizione e innovazione perché la storia di Campisidrasi è il racconto di una visione ambiziosa: valorizzare i vitigni autoctoni siciliani con un approccio moderno, senza mai perdere di vista il legame con la storia e la cultura del territorio.

Il fiore all’occhiello della azienda è il Nero d’Avola doc “U’Primu”, un vino che incarna l’anima autentica di queste terre, con note intense e una struttura che affascina esperti e appassionati. Il nome “U’Primu” non è casuale: rappresenta la prima espressione della azienda, il primo grande vino che ha segnato l’identità di Campisidrasi. “U’Primu” nasce con l’intento di esprimere al meglio le caratteristiche uniche del Nero d’Avola, vitigno simbolo della Sicilia, mantenendo intatta la sua essenza grazie a un’attenta lavorazione che ne esalta la potenza e l’eleganza. Ma il legame di Campisidrasi con il territorio va oltre il vino. I terreni si trovano accanto alla Riserva Naturale di Punta Bianca, proprio tra le contrade Campisi e Drasi, un’area protetta di straordinaria bellezza, dove il bianco delle falesie calcaree si fonde con l’azzurro del Mediterraneo, creando un paesaggio unico e incontaminato.