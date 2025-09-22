Agrigento, negato l’ingresso in carcere a un praticante: l’avv. Salvatore Pennica presenta un esposto

il caso

Depositata una querela in Procura per violenza privata e un esposto all'Ordine, al Garante dei detenuti e al Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria

Un caso legale esplode attorno alla mancata autorizzazione d’ingresso in carcere ad Agrigento per un praticante avvocato, negata mentre si recava a partecipare a un’udienza da remoto. A denunciare l’accaduto è il penalista Salvatore Pennica, che ha presentato una querela in Procura per violenza privata e un esposto rivolto alle principali istituzioni dell’avvocatura penale, al Garante dei detenuti e al Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria.

Il 17 settembre, il collaboratore di Pennica, iscritto nel registro dei praticanti avvocati, si è visto negare l’ingresso nel carcere Di Lorenzo, dove si svolgeva la videoconferenza per un processo legato a un presunto giro di droga davanti al tribunale di Caltanissetta. Nonostante fosse accompagnato da altri legali, la polizia penitenziaria, dopo consulto con la direzione del carcere, ha impedito l’accesso al praticante.

Secondo Pennica, la decisione costituisce un abuso e una violazione della legge: «L’aula del carcere per il collegamento da remoto è, per legge, equiparata a un’aula di tribunale, e il praticante avvocato ha diritto di partecipare, con la sua presenza regolarmente verbalizzata». Il rifiuto, afferma il penalista, ha compromesso il diritto di difesa del detenuto.