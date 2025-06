Agrigento: “Nuove prospettive di dialogo tra Diritto e Salute mentale”

sanità

Il seminario nazionale tra professionisti della sanità e giuristi è in programma lunedì e martedì, dalle 8:30, al Grand hotel Mosè

Si intitola “Potenziamento dei dipartimenti di Salute mentale della regione Sicilia – reti di cura e percorsi innovativi per i pazienti autori di reato – nuove prospettive di dialogo tra Diritto e Salute mentale” il seminario nazionale tra professionisti della sanità e giuristi, in programma lunedì e martedì prossimi, dalle 8:30, al Grand hotel Mosè. L’evento, promosso dal dipartimento di Salute mentale dell’Asp, diretto da Leonardo Giordano, si propone di favorire il confronto tra esperti clinici, giuristi e rappresentanti regionali e nazionali delle istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare un approccio integrato capace di superare la frammentarietà degli interventi consentendo una più efficace governance territoriale, basata sulla collaborazione e sulla reciproca comprensione di ruoli e responsabilità. Non a caso, infatti, l’evento porta la firma dell’Ordine degli avvocati di Agrigento e dell’Ordine regionale degli assistenti sociali – Consiglio regionale Sicilia che insieme ad altri professionisti di diversi settori, analizzeranno le criticità nella presa in carico del paziente psichiatrico autore di reato e proporranno un percorso di crescita condivisa tra sfera sanitaria e giudiziaria. Una sfida non da poco che coinvolgerà anche la platea così da ampliare le garanzie di cura dei soggetti e, al contempo, assicurare la piena tutela della sicurezza collettiva.Ad organizzare l’evento la segreteria scientifica composta da Carmela Amoroso, Giuseppina Ancona, Cristina Camilleri, Angela Mariolina Di Salvo, Amedeo Fuliano e il direttore Leonardo Giordano.

