Agrigento, panifici aperti nelle domeniche del Mandorlo in fiore

Decisione frutto dell’azione incisiva di Assipan Agrigento, l’associazione dei panificatori di Confcommercio, che ha avanzato la richiesta al Comune

Un segnale forte di accoglienza e servizio per la cittadinanza e i turisti: durante il Mandorlo in Fiore 2025, evento di punta della Capitale italiana della Cultura, i panifici di Agrigento resteranno aperti nelle giornate di domenica 9 e domenica 16 marzo. Una decisione frutto dell’azione incisiva di ASSIPAN Agrigento, l’associazione dei panificatori di Confcommercio, che ha avanzato ufficialmente la richiesta con una nota depositata lo scorso 25 gennaio al Comune di Agrigento. L’Associazione si è fatta interprete delle esigenze degli operatori del settore, sollecitando l’emissione dell’ordinanza sindacale che ha reso possibile la deroga alla chiusura domenicale. Un intervento strategico per permettere ai panificatori di organizzarsi in vista dell’importante afflusso di visitatori attesi per la manifestazione.

” L’apertura domenicale dei panifici è un segnale importante che la nostra categoria vuole dare alla città e ai suoi ospiti “, ha dichiarato Vincenzo Gaziano, Presidente provinciale di Assipan. ” Partecipare attivamente a un evento di questa portata è motivo di orgoglio: attraverso i nostri prodotti vogliamo raccontare la storia e la tradizione della panificazione agrigentina, contribuendo a rendere ancora più speciale l’esperienza del Mandorlo in Fiore 2025 “.