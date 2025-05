Agrigento: “Parole di libertà, giornata di studi su storia e memoria”

Cultura & Società

Si intitola “Parole in libertà – Giornata di studi sul tema Storia e memoria” l’evento in programma venerdì prossimo, alle 9, nella sede dell’istituto scolastico Gallo ad Agrigento. L’iniziativa, a cura dell’Archivio di Stato e dell’Ufficio scolastico provinciale, rientra nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana volta a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ma è anche l’occasione per diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, dunque, centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

“L’inserimento della Giornata di studi Parole in libertà all’interno di questa manifestazione – spiegano Rossana Florio, direttore dell’Archivio di Stato, e Bernardo Moschella, dirigente dell’Usr Sicilia – ambito territoriale di Agrigento – rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo a sostegno dell’istruzione di qualità e delle riflessioni sull’80° anniversario della Liberazione. L’evento, nel riprendere i temi legati alla figura di Antonio Galiano, diventa un simbolo di impegno politico e civile che attraversa l’Italia e rappresenta la costruzione di un ponte della memoria tra Agrigento e Milano”.