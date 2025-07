Agrigento, pattuglia dell’Esercito ritrova giovane scomparso

cronaca

I militari durante il controllo del territorio hanno individuato il ragazzo nei pressi della stazione centrale

Nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, una pattuglia dell’Esercito, in servizio ad Agrigento, ha ritrovato un giovane scomparso che, secondo la segnalazione ricevuta dalla Polizia di Stato, si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce. I militari, appartenenti al Raggruppamento “Sicilia” che è attualmente su base 5° Reggimento fanteria “Messina” della Brigata “Aosta”, a seguito di un’attenta attività di osservazione durante il controllo del territorio, hanno individuato il ragazzo nei pressi della stazione centrale di Agrigento. Dopo aver informato le autorità competenti e accertata l’identità, il giovane è stato affidato ad alcuni familiari giunti sul posto che lo hanno riportato a casa in totale sicurezza. L’intervento e la prontezza dell’Esercito, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, conferma come la presenza dei militari sul territorio nazionale rappresenti un riferimento affidabile per i cittadini e garantisce un continuo supporto alla popolazione, anche in situazioni di emergenza sociale. l’Esercito Italiano opera ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale a difesa della collettività con l’operazione “Strade Sicure”, in concorso alle Forze di Polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la vigilanza dei punti sensibili. Un contributo significativo a favore del Paese e in difesa dei cittadini, attraverso una cornice di sicurezza efficace realizzata tramite tempestività di intervento, capillare distribuzione delle forze sul territorio e capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione, per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali.

