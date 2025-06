Agrigento, poliziotti sventano tre tentativi di suicidio

cronaca

La Questura ha espresso vivo apprezzamento per i gesti di altruismo del proprio personale

Gli agenti della Polizia di Stato di Agrigento hanno sventato tre tentativi di suicidio. Un poliziotto, libero dal servizio, ha tratto in salvo una donna che stava tentando di lasciarsi dal viadotto “Montechiaro” sulla carreggiata della strada statale 115, in direzione Agrigento. Con prontezza, l’ispettore è riuscito ad afferrarla dalle braccia. Visibilmente scossa, la donna ha raccontato che, a causa della prematura scomparsa del giovane figlio, vive in uno stato di profonda depressione. L’episodio segue di pochi giorni un altro intervento compiuto da un poliziotto che, in una simile circostanza, è riuscito a salvare un giovane che aveva tentato di togliersi la vita. Due agenti, inoltre, in seguito ad una richiesta di intervento smistata dal servizio 118, hanno tratto in salvo un anziano che ha cercato di togliersi la vita all’interno della sua abitazione nel Villaggio Mosè. I poliziotti hanno immediatamente attivato le manovre previste dai protocolli BLS (Basic Life Support), riuscendo a mantenere il paziente in vita fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in ospedale. La Questura di Agrigento ha espresso vivo apprezzamento per i gesti di altruismo dei propri poliziotti che con il loro operato, anche fuori dal servizio, testimoniano l’“Esserci sempre”.

