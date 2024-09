Agrigento, Premio Karkinos 2024, svelati i nomi dei vincitori

eventi

La cerimonia di consegna si terrà il 21 settembre, alle 20:30, al teatro Pirandello

Il conservatorio di musica “Toscanini” di Ribera per la sezione arte e musica, Openhouse di Valentina e Federica Sorce per l’inclusione, Gloria Riggio per la poesia, Marcello Lino per la medicina, Francesco Messina per l’imprenditoria-premio Totò Moncada, Vittorio Alessandro per la sezione tutela e ambiente, premio speciale legalità al prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Novità di questa ottava edizione è la sezione “Angeli in divisa”: per la Polizia di Stato premio al commissario Michelangelo Lo Piparo e per il Comando provinciale dei Carabinieri al vice brigadiere Francesco Paolo Venerio, che si sono particolarmente distinti nell’espletamento del proprio dovere.