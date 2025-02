Agrigento, presentato il progetto “Mudia for all”

Museo diocesano

Consente l’abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del museo, della cattedrale e della chiesa Santa Maria dei greci

Presentato e inaugurato il progetto dell’abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del museo, cattedrale e chiesa S. Maria dei greci a seguito della partecipazione al bando del Ministero della cultura M1C3 Investimento 1.2.

Grazie all’Associazione Ecclesia viva, titolare e soggetto attuatore del progetto secondo in graduatoria, sarà possibile conoscere la storia dei monumenti di culto che si trovano sul colle di Agrigento e le preziose opere conservate nel Mudia Museo Diocesano Agrigento. Un nuovo percorso digitale che, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle moderne applicazioni, permette ai visitatori di fare un salto nel passato vedendo dagli schermi posizionati nelle sale del museo, come si è sviluppata la cattedrale e come è cambiata nei secoli.

Ci sono delle applicazioni che permettono di vedere la Cattedrale in quattro fasi architettoniche, permettendo di comprendere l’evoluzione dell’edificio fino a oggi e collegando il tutto con le opere del museo diocesano. Un percorso interattivo didattico ed entusiasmante offerto alla comunità, alla provincia, alla città e ai turisti che verranno anche in previsione di Agrigento capitale italiana della cultura.