Agrigento, Pronto soccorso: Verruso ritira le dimissioni

sanità

Oggi incontro chiarificatore con il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Capodieci

Il dottor Gerlando Verruso proseguirà la sua attività alla guida del Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento revocando le dimissioni presentate alcuni giorni addietro. Il risultato giunge a garantire la continuità nella direzione dell’Area di emergenza-urgenza del San Giovanni di Dio ed è stato raggiunto questa mattina a seguito di un incontro chiarificatore avvenuto con il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci.