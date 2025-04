Agrigento, pubblicata la gara per il servizio di trasporto pubblico locale

comune

L'annuncio è dell'assessore Gerlando Principato. Il valore complessivo dell'appalto è di 23.885.260 euro

È stata pubblicata la procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, per un valore complessivo pari a 23.885.260 euro. “Un momento storico”, come sottolinea l’assessore ai Trasporti, Gerlando Principato, che annuncia con orgoglio il risultato di un percorso complesso: “Per la prima volta Agrigento va a gara per la concessione del servizio di trasporto urbano. Siamo tra le primissime città siciliane – se non l’unica – ad aver avviato un iter di questo tipo. È un traguardo che premia un lavoro di squadra, lungo, intenso e fortemente voluto”. Il bando ha scadenza fissata al 29 maggio, ore 10. Il procedimento prende vita a partire da un atto di indirizzo firmato proprio dall’assessore Principato, che racconta il percorso intrapreso: Un lavoro portato avanti con determinazione: dibattiti, confronti costruttivi con il Consiglio Comunale e un ruolo prezioso della Commissione Speciale, che desidero ringraziare per il contributo decisivo nel predisporre le condizioni ideali per la redazione dei documenti di gara”.