Agrigento, “rimpasto” al Comune: ecco chi resta, chi salta e chi entra

Il sindaco alle prese con la crisi amministrativa della sua Giunta. La Dc: «Cambio di passo o Miccichè si dimetta»

La Giunta azzerata ma alla fine quello di Franco Miccichè sarà un “rimpastino” a poco più di un anno dalle elezioni. E quindi ecco quale sarà – o dovrebbe essere – la nuova Giunta comunale di Agrigento.

Chi resta

Aurelio Trupia, sarà confermato assessore e vicesindaco, così come Carmelo Cantone che peraltro si è pure dimesso da consigliere comunale e dunque difficilmente sarà abbandonato. Resta anche Gerlando Principato, fidatissimo del sindaco e soprattutto del cugino Aurelio Trupia e che gestisce i dossier più importanti in termini di lavori pubblico. Resta anche Marco Vullo che è stato il consigliere comunale più votato e dunque il posto in Giunta lo ha “assicurato” per via del suo peso elettorale. Nonostante i rumors lo volessero fuori dalla Giunta resta anche Costantino Ciulla, l’assessore alla Cultura (FdI, anche se in quota Calogero Pisano). Resta in Giunta anche Alessandro Sollano (in quota Roberto Di Mauro).

Chi salta e chi entra

Chi salta? Alla fine dovrebbe lasciare il suo posto Gerlando Piparo e in Giunta arriva Simone Gramaglia (eletto con Forza italia ma passato con FdI, corrente sempre Pisano), dovrebbe lasciare anche l’assessore tecnico Patrizia Lisci al posto della quale dovrebbe essere nominata Valentina Cirino (Lega) e infine non dovrebbe essree riconfermato Gioacchino Alfano al posto del quale arriva Fabio La Felice (all’anagrafe Giuseppe, ex Fratelli d’Italia ora Udc di Decio Terrana da non confondere con la Dc di Totò Cuffaro). E anzi dalla Dc arriva una nuova e durissima sferzata alla maggioranza che, sulla carta, sostiene Franco Miccichè.

