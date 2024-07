Agrigento, riqualificazione viale delle Dune: approvato progetto esecutivo

lavori pubblici

L'assessore Principato: "Adesso abbiamo un progetto esecutivo cantierabile, dotato di tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti"

È stato approvato, dalla Giunta Miccichè in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento di tutela costiera e fruibilità turistica della spiaggia di San Leone in Agrigento”. «Si conclude positivamente – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – l’iter della progettazione, senza incidere sulle casse comunali perché interamente finanziata da un decreto del ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale per la Finanza Locale, di una delle arterie più trafficate del nostro territorio. Gli interventi previsti, nel progetto appena approvato, rappresentano un importante passo per la riqualificazione del viale delle Dune di San Leone. Adesso abbiamo un progetto esecutivo cantierabile, cioè dotato di tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti, da candidare al competente Dipartimento della Regione Siciliana e al Ministero degli Interni, o bandi per rigenerazione urbana, per averlo finanziato e renderlo realtà».