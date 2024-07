Agrigento, Salvatore Ferlita presenta “Pirandello di sbieco”

società & cultura

Domani, alle 19:30, quarto appuntamento della rassegna “leFabbricheFest”

Prosegue con successo la rassegna “leFabbricheFest” – organizzata dall’associazione Fata Morgana, a cura di Alice Titone e di Beniamino Biondi – che dal 24 maggio al 21 settembre presentera negli spazi de Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) di Agrigento una serie di conversazioni con gli autori e i loro libri, secondo un criterio di altissima qualità e con riferimento ad alcuni nomi tra i maggiori del panorama nazionale e internazionale. Domani (giovedì 24 luglio), quarto appuntamento, alle ore 19:30, per la presentazione del libro “Pirandello di sbieco” (Sellerio) dello scrittore e critico letterario Salvatore Ferlita.