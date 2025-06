Agrigento: scoppia la condotta idrica, caos in piazza Vittorio Emanuele

cronaca

Traffico interdetto per evitare il rischio di cedimenti del manto stradale

Una rottura ad un tubo della condotta idrica ha provocato il sollevamento dell’asfalto e un’importante perdita di acqua che, mischiata alla fanghiglia, ha invaso la strada all’altezza della scalinata della Posta Centrale e della Questura di Agrigento. In poco tempo il manto stradale fra piazzale Rosselli, la parte finale di via Imera e l’inizio di piazza Vittorio Emanuele, si è colorato di “giallo”. I poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della Polizia locale, accorsi immediatamente sul posto, per il rischio di nuovi improvvisi cedimenti del manto stradale, hanno chiuso l’arteria in attesa delle verifiche del caso. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, subito messosi in contatto con Aica, ha avuto la certezza che si tratta di un guasto alla condotta idrica. Vertici, tecnici e operai dell’azienda che gestisce il servizio idrico si sono subito attivati per cercare di ripristinare la rottura in tempi brevi.

