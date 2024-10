Agrigento, sfigurò con l’acido il marito: condannata palmese

cronaca

La donna aveva poi simulato un’aggressione ai suoi danni, facendo arrestare ingiustamente il coniuge

Il giudice per le udienze preliminari di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 8 anni di reclusione Silvana Sfortuna, 50 anni, di Palma di Montechiaro, accusata di avere sfigurato con l’acido il marito 48enne e simulando poi un’aggressione ai suoi danni, facendolo arrestare ingiustamente. Il pubblico ministero Maria Cifalinò aveva chiesto una pena di 9 anni e 4 mesi per l’imputata accusata di calunnia e lesioni aggravate con sfregio permanente. Il gup le ha riconosciuto le attenuanti generiche ma non quelle della provocazione. La donna è stata giudicata con il rito abbreviato.

Sfortuna, sistemata con la figlia in una struttura protetta perché aveva raccontato di maltrattamenti e violenze, la mattina del 5 dicembre dell’anno scorso ha comprato una borraccia e nell’abitazione ha aggredito, e gettato acido, contro il 48enne. Secondo quanto ha accertato il processo si sarebbe trattato di un gesto premeditato.