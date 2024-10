Agrigento, si mette in sicurezza il manto stradale in via della Pace e in viale dei Giardini

Lavori Pubblici

L’importo dei lavori è di 75.000 euro, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia

Dopo anni di attesa, sono cominciati i lavori di asfaltatura in via della Pace, e a seguire verranno eseguiti anche in viale dei Giardini, per la messa in sicurezza del manto stradale. L’importo complessivo dei lavori è di 75.000 euro, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia nell’ambito dei “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 2018” che hanno interessato anche il Comune di Agrigento. Questo finanziamento vede il Comune come soggetto attuatore degli interventi, con le somme disponibili dal 2019.

“Siamo lieti – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – di aver avviato i lavori per tutti gli interventi finanziati con l’OCDPC 558-2018, che erano rimasti inspiegabilmente bloccati per anni nonostante le somme fossero già nelle casse comunali. Con l’avvio di questi lavori e la loro conclusione entro il dicembre 2024, possiamo finalmente evitare il rischio di perdere fondi necessari per la città.”