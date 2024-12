Agrigento, si presenta il libro di Luana Landolina

cultura & società

L'appuntamento con “Essere felici è una parola – Il linguaggio che migliora la vita” è per domenica, alle 18, nella sala degli Scrittori del Centro commerciale Le Vigne

Si intitola “Essere felici è una parola – Il linguaggio che migliora la vita” il libro di Luana Landolina che sarà presentato domenica, alle 18, nella sala degli Scrittori, al centro commerciale Le Vigne. “Più che una presentazione – racconta l’autrice – sarà un evento partecipativo e coinvolgente. Faremo insieme alcuni AllenaMente linguistici e mentali utili a migliorare le emozioni e le parole di tutti i giorni e saranno estratti, tra il pubblico, i vincitori di gadget personalizzati”. La presentazione del best seller di Amazon, sarà moderata da Chantal Beltrami.