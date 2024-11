Agrigento, si presenta “Olio di Pietra” in Akragas di Gaetano Allotta

Cultura & Società

L'appuntamento è in programma per domani pomeriggio alle 16:30 presso la sala Fazello del Museo Archeologico Griffo

Ne parlava Plinio, nella “Naturalis historia” ma ne aveva parlato anche Dioscoride e prima ancora ne aveva scritto anche Stratone e lo stesso Aristotele nel suo “Sulle cose meravigliose. Successivamente anche Ateneo nel terzo secolo dopo Cristo e poi il Fazello ed infine Cluverio. Si tratta dell’Olio di pietra in Akragas la cui notizia dell’affioramento di un olio minerale che ruscellava attraverso il Vallone delle Cavoline e galleggiando defluiva sulla linfa dell’Ipsas, nell’antichità non era passata inosservata. Ai giorni nostri invece ci ha pensato Gaetano Allotta, attraverso un elegante volumetto, oggi ripubblicato a cura dell’Ente Parco Archeologico della Valle dei templi, a far conoscere agli agrigentini e non solo, l’importanza di quell’affioramento.

“Con la pubblicazione di questa monografia – aveva scritto nella prefazione al volume, nel 1997 l’allora assessore provinciale Settimio Biondi – si vuole richiamare l’attenzione dei lettori e degli studiosi su un fenomeno geologico e naturalistico, che nel passato classico è stato oggetto di testimonianza e di incuriosita illustrazione, e che purtuttavia è rimasto insoluto e misterioso. Venuta peraltro meno la manifestazione del fenomeno, se ne era perduta la memoria e con essa ogni interrogativo”.

La presentazione della ristampa del volume è in programma domani pomeriggio (21 novembre) alle 16:30 presso la sala Fazello del Museo Archeologico con una relazione di Diego Guadagnino.

“Questa mia ricerca – scrive l’autore Gaetano Allotta – non vuole avere intendimenti di carattere scientifico, ma mediante la raccolta di documenti, mira ad un’attività divulgativa che riguarda la storia di Akragas, in un settore ignoto ai più e che meriterebbe di essere ulteriormente focalizzato sul piano dello studio e della conoscenza”.