Agrigento, sold out per il primo appuntamento con il Circolo della Stampa

Cultura & Società

Ospite della serata, organizzata da Assostampa Agrigento, è stato il giornalista Franco Castaldo

Primo appuntamento e primo sold out per il Circolo della Stampa di Agrigento. Il numeroso e appassionato pubblico è stato conquistato dai racconti del giornalista Franco Castaldo, intervistato dai colleghi Dario Broccio e Gero Tedesco, su mafia e stidda.

Nella splendida cornice del Giardino del vescovo, piccolo gioiello all’interno del Museo diocesano di Agrigento, dopo i saluti della direttrice del Mudia, Domenica Brancato, “entusiasta di accogliere gli appuntamenti estivi di Assostampa all’interno del Giardino”, ed il direttore del settimanale L’Amico del Popolo, Carmelo Petrone, che si è detto “grato per la collaborazione con Assostampa Agrigento che ha permesso di unire, per confrontarsi, società civile e giornalisti”, ha preso il via il primo dei quattro appuntamenti estivi del Circolo della Stampa.

Partendo dall’ultimo libro di Castaldo, “Mafiare”, i presenti hanno potuto approfondire una tematica, quella del fenomeno mafioso in provincia di Agrigento, da sempre presente nel tessuto sociale locale. Dalle interazioni tra mafia e appalti, mafia e massoneria fino ai delitti eccellenti del giudice Livatino e del maresciallo Giuliano Guazzelli, la conversazione tra i tre colleghi – Broccio e Tedesco per anni si sono occupati di giudiziaria – ha reso facilmente accessibile e comprensibile a tutti l’argomento. La serata si è poi conclusa con un aperitivo.