Agrigento, sold out stasera al Palacongressi per il “Fu Mattia Pascal”

In scena Giorgio Marchesi, per un adattamento che valorizza la modernità del testo di Pirandello

Un nuovo “sold out” al Palacongressi di Agrigento. Dopo lo straordinario successo dello spettacolo “Grease” e per “Oliva Denaro”, sono esauriti anche i biglietti per il “Fu Mattia Pascal” di Giorgio Marchesi, che andrà in scena stasera alle 20:30 nel contesto della rassegna “Riflessi culturali”, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e con la direzione artistica di Gaetano Aronica. Lo spettacolo, tratto ovviamente dal romanzo di Luigi Pirandello, ha la regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder e le musiche (eseguite dal vivo) di Raffaele Toninelli.

“’Posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e di ogni mio tormento’. Leggendo queste parole che Pirandello stesso fa dire al suo protagonista – spiegano gli autori -, da subito abbiamo pensato di raccontare le vicende di Mattia Pascal sottolineando l’ironia presente nel testo, sperimentando un linguaggio che potesse essere accessibile a tutti, anche e soprattutto alle nuove generazioni, affinché la ‘pesantezza’ che spesso viene erroneamente associata ad alcuni capolavori letterari possa essere smentita da un racconto energico e divertito di un ‘caso davvero strano’”.

Insieme a Raffaele Toninelli e alla sua creatività musicale, sulla scena si darà vita a un’atmosfera non realistica, con il testo che verrà presentato nella sua modernità. Tra i temi, centrale il rapporto con la propria identità (divenute multiple nell’epoca dei social), ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi anni.