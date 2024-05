Agrigento, tentata estorsione a due imprenditori: assolto il boss Antonio Massimino

cronaca

I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno assolto il boss di Agrigento Antonio Massimino, dall’accusa di tentata estorsione ai danni di due imprenditori agrigentini a cui – secondo l’accusa – sarebbe stato imposto l’assunzione di due operai. Il processo a Massimino, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, è ripartito davanti ad altra sezione della Corte di Appello dopo la decisione della Cassazione di annullare due delle tre ipotesi di tentata estorsione contestate al capomafia. La Cassazione lo scorso anno aveva cancellato, questa volta senza rinvio e dunque con verdetto che diventa definitivo, la condanna relativa ad un altro tentativo di estorsione, riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’episodio riguarda la richiesta ai costruttori di saldare un debito di 85 mila euro al titolare di un’impresa. Reato che, in mancanza di querela di parte, non poteva essere perseguito.

