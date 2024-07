Agrigento, torna il Blues & Wine Soul Festival

società & cultura

È considerato il più grande Festival itinerante del vino e della musica nel mondo

È in programma dal 30 luglio all’11 agosto la XXII edizione del Blues & Wine Soul Festival, promosso da Joe Castellano, considerato “un Festival pioniere dell’enoturismo in Europa – scrive Castellano – e il più grande Festival itinerante del vino e della musica nel mondo”. Il Blues & Wine Soul Festival proseguirà anche a settembre con le cene del Blues & Wine Awards nei migliori ristoranti siciliani fino al Gran Gala di assegnazione dei Blues & Wine Awards e al convegno di ampelografia e studio del vigneto italiano. La XXII edizione del Festival propone eccellenti cantine e artisti che affiancheranno il patron Joe Castellano nella propria band o in altre band che si esibiranno: Koury Thompson e Sarah Jane Morris con gli ex chitarristi di Sting (Tony Remy), di Prince, di Ray Charles e di Swing Out Sister. Il 2 agosto prossimo si terrà il Gala di apertura alle terrazze dei Madison alla Scala dei Turchi; il 7 agosto è prevista la serata al Relais Frantoio Principe di Aragona; l’8 agosto ci si sposterà all’abbazia del 1300 delle Tenute Gigliotto a Piazza Armerina mentre il 10 agosto l’appuntamento è alle Tenute Lombardo a Serradifalco. Previste tra fine agosto e fine settembre, le serate speciali a Marsala, Menfi, Valderice, Acireale e in altri frantoi e cantine mentre da ottobre a dicembre si terranno le cene durante le quali Joe Castellano racconterà la storia di vini, vitigni e territori, creando le basi per la scelta dei vini protagonisti e assegnatari dei Blues & Wine Awards.