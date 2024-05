Agrigento, un convegno per ricordare la figura di mons. Domenico De Gregorio

cultura & società

“Il respiro della cultura. Biblioteche, libri, autori ad Agrigento” si terrà lunedì 27 maggio alle 17:30, alla Biblioteca Lucchesiana

Nel XVIII anniversario dalla morte di mons. Domenico De Gregorio, il settimanale “L’Amico del Popolo”, unitamente alla Biblioteca Lucchesiana ed ai Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia promuove un convegno per ricordarne la figura su: “Il respiro della cultura. Biblioteche, libri, autori ad Agrigento”. L’evento si terrà lunedì 27 maggio alle 17:30, alla Biblioteca Lucchesiana (via Duomo, Agrigento).

Dopo i saluti di Angelo Chillura, direttore della Biblioteca, Patrizia Camera, presidente Convegno di Cultura Maria Cristina, Carmelo Petrone, direttore del settimanale “L’Amico del Popolo”, interverranno: Vito Fortezza, funzionario direttivo della Soprintendenza di Agrigento su “Cultura e comunità. Il ruolo delle biblioteche in Agrigento”; Grazia Pecoraro, direttrice editoriale della VGS Libri, su “Fatti di cronaca in letteratura: l’editoria come ponte tra realtà e immaginazione”; Francesca Patti, ricercatrice e saggista, su “Dal silenzio delle antiche carte alla voce della memoria”; Alfonso Cacciatore, direttore della Biblioteca del Seminario, su “La parola del disagio d’oltremare” e Alfonso Gueli su “Ironia e creatività teatrale nella città di Pirandello”. I lavori saranno moderati da don Vincenzo Lombino.

