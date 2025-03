Agrigento, un successo la campagna di prevenzione e di screening nefrologico

giornata mondiale del rene

Ieri mattina, l’equipe di specialisti del San Giovanni di Dio ha ricevuto i cittadini in due stand allestiti in piazza Cavour ad Agrigento e alla biblioteca comunale di Raffadali

Giornata mondiale del rene, oltre duecento cittadini hanno aderito alla campagna di prevenzione e di screening nefrologico proposta dall’equipe di Nefrologia, diretta da Giuseppe Seminara, del San Giovanni di Dio. Ieri mattina, l’equipe di specialisti ha ricevuto i cittadini in due stand appositamente allestiti in piazza Cavour ad Agrigento e alla biblioteca comunale di Raffadali, per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione delle malattie renali.

“Le patologie nefrologiche – afferma Giuseppe Seminara – rappresentano un problema sanitario emergente, basti pensare che nel mondo un individuo su dieci presenta una malattia renale cronica. Patologia che determina problemi cardiovascolari e si evolve verso forme terminali con necessità di terapia sostitutiva della funzione renale, quindi l’emodialisi, la dialisi peritoneale, il trapianto. Da qualche anno – prosegue – abbiamo a disposizione alcune nuove terapie che ci consentono di rallentare fortemente la progressione della malattia a patto che questa sia diagnosticata in fase iniziale”.