Agrigento, via dalle strade i cassonetti per la raccolta degli abiti usati

decoro urbano

I cittadini potranno conferire indumenti, prodotti tessili, scarpe, cinture e borse nell'isola ecologica mobile

Ad Agrigento, da lunedì 16 settembre, non sarà più consentito depositare indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti in diverse aree della città, in quanto verranno rimossi. I cittadini potranno conferire presso l’isola ecologica mobile, oltre gli indumenti, anche prodotti tessili, scarpe, cinture e borse.L’isola ecologica mobile è operativa dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 11:00, o fino al raggiungimento della sua capacità massima. Questo il calendario settimanale del servizio dell’isola ecologica mobile: lunedì: piazza Ugo La Malfa; martedì: Fontanelle, Via Alessio di Giovanni, fronte civico 36; mercoledì: piazza Don Pino Puglisi, Monserrato; giovedì: piazza Ugo La Malfa; venerdì: Piazza Pio X, Villaggio Peruzzo; sabato: Villaggio Mosè, piazza del Vespro.