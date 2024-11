Agrigento, visite teatralizzate al Pirandello

cultura & società

Le visite teatralizzate al Teatro Pirandello riprenderanno il 21 novembre e proseguiranno il 12 e 21 dicembre, sempre dalle 18:00 alle 21:00. La data del 10 novembre è stata annullata poiché la Savatteri Produzione è volata negli Stati Uniti per un impegno last minute.

Ricordiamo che Marco Savatteri guiderà i visitatori alla scoperta degli angoli più nascosti del Teatro Pirandello. Lungo il percorso, gruppi di turisti e visitatori saranno accolti dai personaggi storici e letterari che hanno ‘abitato’ questo luogo nel corso degli anni.